Теракт у супермаркеті Петербурга: постраждали 13 людей

У Санкт-Петербурзі від вибуху в супермаркеті "Перехрестя" постраждали 13 людей. Про це повідомила віце-губернатор міста Ганна Митянина в Twitter.

"Станом на 8:00 (28.12.2017) загальна кількість постраждалих під час вибуху в магазині "Перехрестя" на Кондратьєвської проспекті - 13 осіб. З них від госпіталізації відмовилися 5 постраждалих", - написала вона.

Крім того, за останніми даними, зараз в лікарні залишаються 6 постраждалих.

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Як зазначає "РИА Новости", президент РФ Володимир Путін назвав вибух у магазині в Санкт-Петербурзі терактом.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня в Санкт-Петербурзі у камері схову магазину "Перехрестя" на площі Калініна стався вибух. Вибух стався в камері зберігання, але також зачепив одну з кас. Уточнюється, що руйнувань конструкцій будинку немає.