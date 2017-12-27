"Пилу багато було, нічого не видно": у Петербурзі в супермаркеті стався вибух (фото)
За різними даними, внаслідок вибуху у Петербурзі постраждали від трьох до десяти осіб.
У Санкт-Петербурзі у камері схову магазину "Перехрестя" на площі Калініна стався вибух. Трьох постраждалих забрала швидка допомога.
Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані, другий у середнього ступеня тяжкості й ще один постраждав не сильно, передає "Фонтанка".
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Вибух стався в камері зберігання, але також зачепив одну з кас. Уточнюється, що руйнувань конструкцій будинку немає. На місці працюють 50 співробітників МНС, вибухотехніки й поліція.
У свою чергу, видання 78.ru повідомляє, що в результаті події 10 осіб постраждали і були доставлені до лікарні. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.
Жодних даних про можливі причини вибуху поки немає.
Одна з очевидців події повідомила "Дождю", що після вибуху в супермаркеті почалася паніка. "Товар попадав [з полиць], пилу багато було, нічого не видно", — розповіла вона.
ПП на площі Калініна. У супермаркеті "Перехрестя" стався вибух https://t.co/uOPtCYdnbOpic.twitter.com/MhCM9220Ox— ТБ Санкт-Петербург (@topspb_tv) December 27, 2017