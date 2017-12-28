Путін після теракту в Петербурзі: в полон нікого не брати, ліквідовувати бандитів на місці

Президент РФ Володимир Путін вимагає не брати в полон терористів при загрозі життю співробітників правоохоронних органів і "ліквідовувати їх на місці".

Читайте також"Пилу багато було, нічого не видно": у Петербурзі в супермаркеті стався вибух (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на зустрічі з офіцерами, які воювали в Сирії.

"До речі, вчора дав вказівку директору Федеральної служби безпеки при роботі з цими бандитами, при їх затриманні діяти, зрозуміло, лише в рамках закону, але при загрозі життю та здоров'ю наших співробітників і наших офіцерів діяти рішуче, в полон нікого не брати, ліквідовувати бандитів на місці", - сказав Путін.

Він підкреслив, що вчора в Санкт-Петербурзі було скоєно терористичний акт, а нещодавно ФСБ припинила ще одну спробу теракту.

"А що було б, якби ці сотні, тисячі, про які я зараз сказав, повернулися до нас, повернулися навченими, озброєними, добре підготовленими?", - заявив Путін.