Популярний американський журнал вибачився за сексистський жарт про Клінтон

Американському журналу Vanity Fair довелося вибачатися за жартівливе відео, в якому автори пропонували екс-кандидатові в президенти США Хілларі Клінтон займатися в майбутньому році в'язанням, а не політикою. Багатьом користувачам подібна порада здалася сексистською, повідомляє Бі-бі-сі.

Журналісти і редактори Vanity Fair запропонували Клінтон всього шість порад, чим би політик могла зайнятися в 2018 році. Серед порад журналістів:

- сісти за написання другої частини книги "Що сталося" і назвати її "Що, чорт забирай, сталося"

- почати викладати практику дихання ніздрями

- частіше гуляти і фотографуватися в лісі

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Але більше за все багатьох інтернет-користувачів обурила порада в наступному році зайнятися волонтерською роботою, в'язанням, акторською імпровізацією, всім тим, що може відвернути Хілларі від політики.

У відповідь на хвилю критики, що піднялася, автори Vanity Fair визнали помилку, сказавши: "Ми спробували пожартувати, але вийшло незграбно".

У свою чергу президент США Дональд Трамп в "Твіттері" не забув розкритикувати журнал за те, що ті принесли вибачення Клінтон: "Vanity Fair, які і так ось-ось загнуться, зі шкіри геть лізуть, щоб вибачитися перед брехливою Х за найменшу образу".

Як повідомляв УНІАН, Трамп назвав Клінтон "найгіршим лузером всіх часів".