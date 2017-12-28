Популярний американський журнал вибачився за сексистський жарт про Клінтон
Аудиторія не оцінила жарт Vanity Fair про Клінтон, а після вибачень редакцію розкритикував Трамп.
Американському журналу Vanity Fair довелося вибачатися за жартівливе відео, в якому автори пропонували екс-кандидатові в президенти США Хілларі Клінтон займатися в майбутньому році в'язанням, а не політикою. Багатьом користувачам подібна порада здалася сексистською, повідомляє Бі-бі-сі.
Журналісти і редактори Vanity Fair запропонували Клінтон всього шість порад, чим би політик могла зайнятися в 2018 році. Серед порад журналістів:
- сісти за написання другої частини книги "Що сталося" і назвати її "Що, чорт забирай, сталося"
- почати викладати практику дихання ніздрями
- частіше гуляти і фотографуватися в лісі
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Але більше за все багатьох інтернет-користувачів обурила порада в наступному році зайнятися волонтерською роботою, в'язанням, акторською імпровізацією, всім тим, що може відвернути Хілларі від політики.
У відповідь на хвилю критики, що піднялася, автори Vanity Fair визнали помилку, сказавши: "Ми спробували пожартувати, але вийшло незграбно".
У свою чергу президент США Дональд Трамп в "Твіттері" не забув розкритикувати журнал за те, що ті принесли вибачення Клінтон: "Vanity Fair, які і так ось-ось загнуться, зі шкіри геть лізуть, щоб вибачитися перед брехливою Х за найменшу образу".
Як повідомляв УНІАН, Трамп назвав Клінтон "найгіршим лузером всіх часів".