Трамп назвав Клінтон "найгіршим лузером всіх часів"

Президент США Дональд Трамп назвав свою суперницю на президентських виборах 2016 року, колишню голову Держдепартаменту Хілларі Клінтон "найбільшим лузером всіх часів", повідомляє РБК з посиланням на сторінку Twitter голови держави.

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Трамп Клінтон порадив зупинитися і спробувати ще раз [взяти участь у президентських виборах] за три роки". Він зазначив, що це "було б добре для Республіканської партії". Трамп порадив Клінтон до наступної спроби "жити власним життям".

"Шахраювата Хілларі Клінтон - найгірший (і найбільший) лузер всіх часів", - зазначив американський президент.

Хілларі Клінтон в своїх недавно опублікованих мемуарах серед причин програшу на виборах в 2016 році назвала втручання російських хакерів і розслідування ФБР щодо своєї електронної переписки. Екс-держсекретар вела службове листування через особисту пошту. На думку спецслужб, це могло призвести до витоку даних.

Наголошується, що в грудні 2016 року низка політиків і представників спецслужб відкрито звинуватили Росію у поразці Клінтон через оприлюднення її листування.