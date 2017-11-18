Трамп назвав Клінтон "найгіршим лузером всіх часів"
Також президент США порадив своєму колишньому супернику на президентських перегонах "жити власним життям" і спробувати ще раз за три роки".
Президент США Дональд Трамп назвав свою суперницю на президентських виборах 2016 року, колишню голову Держдепартаменту Хілларі Клінтон "найбільшим лузером всіх часів", повідомляє РБК з посиланням на сторінку Twitter голови держави.
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Трамп Клінтон порадив зупинитися і спробувати ще раз [взяти участь у президентських виборах] за три роки". Він зазначив, що це "було б добре для Республіканської партії". Трамп порадив Клінтон до наступної спроби "жити власним життям".
"Шахраювата Хілларі Клінтон - найгірший (і найбільший) лузер всіх часів", - зазначив американський президент.
Хілларі Клінтон в своїх недавно опублікованих мемуарах серед причин програшу на виборах в 2016 році назвала втручання російських хакерів і розслідування ФБР щодо своєї електронної переписки. Екс-держсекретар вела службове листування через особисту пошту. На думку спецслужб, це могло призвести до витоку даних.
Наголошується, що в грудні 2016 року низка політиків і представників спецслужб відкрито звинуватили Росію у поразці Клінтон через оприлюднення її листування.
Crooked Hillary Clinton is the worst (biggest and) loser of all time. She just can't stop, which is so good for the Republican Party. Hillary, get on with your life and give it try another in three years!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2017