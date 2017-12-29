Результати медогляду Трампа оголосять публічно

Президент США Дональд Трамп 12 січня 2018 року пройде медогляд, а його результати будуть оприлюднені військовим лікарем Ронні Джексоном. Про це інформує Голос Америки з посиланням на The Hill.

Читайте такожТрамп вірить у справедливість спецпрокурора США щодо втручання РФ у вибори"Медогляд президента призначено на 12-те січня, а Джексон, лікар президента, зачитає результати огляду після його завершення", - йдеться в заяві Білого дому.

Президенти США традиційно проходять щорічні медогляди у військових лікарів, щоб продемонструвати фізичну здатність виконувати посадові обов'язки.

71-річний Трамп став найстаршим з усіх обраних у США президентів. Критики неодноразово піднімали питання про його фізичний стан. Трамп відкидає будь-які закиди і часто хвалиться своєю енергійністю та витривалістю.