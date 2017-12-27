Меланія Трамп наказала спиляти 200-річну магнолію біля Білого дому

10:33, 27 грудня 2017
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Дерево було висаджене ще у ХІХ ст. тодішнім президентом Ендрю Джексоном.

Біля Білого дому спиляють найстарішу на території резиденції магнолію / фото White House Historical Association

Перша леді США наказала спиляти на території Білого дому найстарішу магнолію, вік якої складає близько 200 років.

В народі дерево називають «магнолія Джексонна», тому що його ще у ХІХ ст. висадив тодішній президент Ендрю Джексон на честь своєї померлої дружини, повідомляє CNN.

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На жаль, з часом дерево занепало та стало нести небезпеку для оточуючих. Згідно зі звітом Національного дендропарку США, не дивлячись на всі міри для збереження дерева, зараз його необхідно прибрати.

«Загальна архітектура та структура дерева сильно пошкоджені і дерево повністю залежить від штучної підтримки. Без кабельної підтримки дерево впало би кілька років тому. Наразі кабельна підтримка з східної сторони пошкоджена. Тяжко передбачити, коли дерево може впасти», - йдеться у документі.

Ознайомившись зі звітами експертів, Меланія Трамп прийняла рішення прибрати історичне дерево. На його місці висадять нову магнолію, яку виростили з відростку «оригінального» дерева.

Легендарне дерево зафіксоване на 20-долларовый банкноті / фото charibas.ga

Цікавий факт, що легендарна магнолія зафіксована на двадцятидоларовій купюрі, на якій зображений південний фасад Білого дому.

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Теги: #Білий дім#Меланія Трамп#магнолія Білий дім