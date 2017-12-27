Меланія Трамп наказала спиляти 200-річну магнолію біля Білого дому

Перша леді США наказала спиляти на території Білого дому найстарішу магнолію, вік якої складає близько 200 років.

В народі дерево називають «магнолія Джексонна», тому що його ще у ХІХ ст. висадив тодішній президент Ендрю Джексон на честь своєї померлої дружини, повідомляє CNN.

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На жаль, з часом дерево занепало та стало нести небезпеку для оточуючих. Згідно зі звітом Національного дендропарку США, не дивлячись на всі міри для збереження дерева, зараз його необхідно прибрати.

«Загальна архітектура та структура дерева сильно пошкоджені і дерево повністю залежить від штучної підтримки. Без кабельної підтримки дерево впало би кілька років тому. Наразі кабельна підтримка з східної сторони пошкоджена. Тяжко передбачити, коли дерево може впасти», - йдеться у документі.

Ознайомившись зі звітами експертів, Меланія Трамп прийняла рішення прибрати історичне дерево. На його місці висадять нову магнолію, яку виростили з відростку «оригінального» дерева.

Цікавий факт, що легендарна магнолія зафіксована на двадцятидоларовій купюрі, на якій зображений південний фасад Білого дому.