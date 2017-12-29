Трамп розповів про бідність пошти США

16:38, 29 грудня 2017
Світ
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Трамп впевнений, що за доставку "потрібно брати набагато більше".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері розкритикував роботу поштової служби США (USPS).

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«Чому поштова служба США втрачає безліч мільярдів доларів в рік, стягуючи настільки малу плату з Amazon і інших за доставку їх відправлень, роблячи Amazon багатшими, а пошту дурнішою і біднішою? Потрібно брати набагато більше!» — написав Трамп.

Раніше Трамп пожартував над глобальним потеплінням на тлі холодів в США.

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Теги: #Трамп про пошту#пошта в США