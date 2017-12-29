Трамп розповів про бідність пошти США
16:38, 29 грудня 2017Світ
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Трамп впевнений, що за доставку "потрібно брати набагато більше".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері розкритикував роботу поштової служби США (USPS).
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«Чому поштова служба США втрачає безліч мільярдів доларів в рік, стягуючи настільки малу плату з Amazon і інших за доставку їх відправлень, роблячи Amazon багатшими, а пошту дурнішою і біднішою? Потрібно брати набагато більше!» — написав Трамп.
Раніше Трамп пожартував над глобальним потеплінням на тлі холодів в США.
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