Волкер підтвердив, що адміністрація Трампа прийняла рішення про продаж Україні летальної зброї

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер підтвердив, що адміністрація президента Дональда Трампа прийняла рішення про продаж Україні летальної зброї, в тому числі протитанкових ракетних комплексів.

Про це спецпредставник США сказав в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви".

"Це рішення було прийнято Адміністрацією президента США в цілому, так що за ним стоять всі. І звичайно, я завжди стояв на позиції, що будь-яка країна має право на самозахист. І в даному разі ми маємо справу з ситуацією, коли Україна бореться на своїй території, щоб захистити свою територію і своє населення. Вони досить вміло це роблять, у них є своє оборонне виробництво, але при цьому українці мають і брак озброєння. Так що я думаю, для України доцільно як хотіти захистити самих себе, так і шукати допомоги ззовні в цьому питанні", - сказав Волкер.

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Він додав, що адміністрація Трампа зняла обмеження на поставки Україні зброї, запроваджені адміністрацією попереднього президента США Барака Обами.

"Що стосується України, то тут йдеться про дуже вузьке питання - ми маємо країну, яка захищає свою територію, втрати якої становлять вже більш як десять тисяч убитими в цьому конфлікті, який не припиняється три з половиною роки. І це рішення стало, насправді, зняттям обмежень часів адміністрації Обами. Президент Обама свого часу наклав обмеження на надання допомоги Україні з боку США. У США встановлено відносини у сфері оборони з багатьма країнами, але Україна була, по суті, виділена в окрему категорію. Тож тепер знято обмеження, що дає змогу ставитися до України як до будь-якої країни", - пояснив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, український уряд неодноразово просив США надати переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin.

22 грудня телеканал ABC News з посиланням на численні джерела в Держдепартаменті США повідомив, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні протитанкових ракет. Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 млн. доларів. Він включатиме 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Разом з тим у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб «стримати подальшу агресію». При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме «посилений оборонний потенціал» йдеться.

Після появи інформації про рішення Білого дому надати Україні озброєння для захисту від російського вторгнення в МЗС РФ заявили, що США перейшли межу і "розпалюють війну".