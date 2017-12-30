Померла письменниця, яка після роботи в Голлівуді заборонила екранізувати свої книги

Письменниця детективних романів Сью Графтон померла від раку у віці 78 років. Про це в її акаунті в Facebook написала її дочка Джемі, передає РБК.

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Вона розповіла, що Сью Графтон померла минулої ночі після двох років боротьби з хворобою. З нею перебували її чоловік Стів та інші члени сім'ї.

У 1973 році вийшов фільм з Джефом Бріджесом по книзі Графтон Сью. У 1973 -1989 роках вона працювала сценаристом у Голлівуді, після чого наклала заборону на екранізацію своїх творів у будь-якому вигляді.

З 1982 року вона працювала над «алфавітною» серією детективів, першим з яких стала книга «А» — значить алібі». У 2017 році вийшла її остання книга - "Y" Is for Yesterday. "Алфавіт буде закінчуватися на Y", - йдеться в повідомленні доньки письменниці.

Графтон неодноразово отримувала премії Едгара По, Shamus і тричі — нагороду Ентоні. Також її обирали президентом Американської асоціації детективних письменників.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно творець Багза Банні помер у віці 99 років.