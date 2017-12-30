Росія таємно постачає в КНДР нафтопродукти, порушуючи санкції ООН - Reuters

Російські танкери забезпечують Північну Корею нафтопродуктами. В останні кілька місяців були зафіксовані як мінімум три подібних випадки, повідомили в п'ятницю, 29 грудня, агентству Reuters на умовах анонімності два високопоставлених західноєвропейських джерела в сфері безпеки.

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Вони нагадали, що продаж нафти і нафтопродуктів з Росії в КНДР порушує санкції ООН, накладені на режим Кім Чен Ина. При цьому одне з джерел зауважило, що немає даних, що підтверджують участь російської влади у цих діях, передає DW.

Метод контрабанди змінився після того, як у вересні агентство Reuters повідомило про те, що не менше восьми північнокорейських танкерів вчинили прямі поставки нафтопродуктів з російських далекосхідних портів в КНДР, хоча в документах були вказані інші кінцеві пункти призначення вантажу. У жовтні і листопаді "російські суду кілька разів перевантажували нафтопродукти на танкери з Північної Кореї у відкритому морі", повідомило одне з джерел. Більш точних даних він не надав, посилаючись на секретність. Російські МЗС і митниця відмовилися коментувати ці повідомлення на запит Reuters, зроблений 27 грудня.

Супутникові дані, які агентство змогло отримати, підтверджують, що три названих європейськими джерелами російських танкера в жовтні і листопаді здійснювали незвичайні дії. Вийшовши з російських далекосхідних портів Слов'янка або Находка у відкрите море, вони відключали транспондер - прилад, що дозволяє визначати їх точне місцезнаходження.

Одним з них є танкер "Витязь", який, за даними джерел, протягом жовтня перевантажував нафтопродукти на північнокорейське судно Sam Ma 2 у відкритому морі. Зокрема, 15 жовтня поточного року "Витязь" вийшов з порту Слов'янка і на кілька днів відключив транспондер. За документами, він повинен був забезпечити паливом риболовецькі судна в Японському морі. Російський власник танкера, зареєстрований у Владивостоці компанія "Аліса", на запит Reuters заперечив наявність будь-яких контактів з північнокорейськими судами, проте в компанії не змогли підтвердити, що "Витязь" забезпечував паливом риболовецькі шхуни.