Президент Туреччини назвав США ініціаторами візової кризи

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поклав на США відповідальність за початок візової кризи між двома країнами. «Вони його почали, вони ж його й закінчили. Ми цієї кризи не хотіли», - наводить Anadolu слова Ердогана.

Читайте такожЕрдоган відмовився називати США "цивілізованою" країною«Тепер криза завершилася. І це було неминуче», - зазначив президент Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, рішення влади США про обмеження свободи переміщення турецьких громадян було ухвалене у відповідь на арешт у Стамбулі двох співробітників генконсульства США, що мають турецьке громадянство і обвинувачених на батьківщині в участі в антиурядовій змові.