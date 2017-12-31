Президент Туреччини назвав США ініціаторами візової кризи
04:37, 31 грудня 2017Світ
411
Він зазначив, що дипломатичну кризу почали США, проте тепер ця криза закінчилася.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган \ REUTERS
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поклав на США відповідальність за початок візової кризи між двома країнами. «Вони його почали, вони ж його й закінчили. Ми цієї кризи не хотіли», - наводить Anadolu слова Ердогана.
Читайте такожЕрдоган відмовився називати США "цивілізованою" країною«Тепер криза завершилася. І це було неминуче», - зазначив президент Туреччини.
Як повідомляв УНІАН, рішення влади США про обмеження свободи переміщення турецьких громадян було ухвалене у відповідь на арешт у Стамбулі двох співробітників генконсульства США, що мають турецьке громадянство і обвинувачених на батьківщині в участі в антиурядовій змові.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter