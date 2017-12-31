Президент Туреччини назвав США ініціаторами візової кризи

04:37, 31 грудня 2017
Світ
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Він зазначив, що дипломатичну кризу почали США, проте тепер ця криза закінчилася.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган \ REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поклав на США відповідальність за початок візової кризи між двома країнами. «Вони його почали, вони ж його й закінчили. Ми цієї кризи не хотіли», - наводить Anadolu слова Ердогана.

Читайте такожЕрдоган відмовився називати США "цивілізованою" країною«Тепер криза завершилася. І це було неминуче», - зазначив президент Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, рішення влади США про обмеження свободи переміщення турецьких громадян було ухвалене у відповідь на арешт у Стамбулі двох співробітників генконсульства США, що мають турецьке громадянство і обвинувачених на батьківщині в участі в антиурядовій змові.

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Теги: #ердоган криза сша#ердоган візи сша