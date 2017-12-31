Снайпери і спеціальні собаки: перед Новим роком США серйозно посилюють заходи безпеки

Сотні тисяч співробітників служб безпеки, поліцейських і військових будуть нести службу в новорічну ніч по всьому світу для того, щоб забезпечити безпеку, повідомляє Голос Америки.

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У Лас-Вегасі, штат Невада, до півтори тисячі поліцейських приєднаються триста національних гвардійців, щоб забезпечити безпеку на знаменитому Стрипі, де розташовані казино і готелі. У Новий рік світову столицю азартних ігор відвідує близько 300 тис. туристів.

В Південній Америці, в Ріо-де-Жанейро, поліція планує збільшити чисельність сил безпеки під час новорічних свят до 12 тис., що на 20% більше, ніж у минулому році. Військова поліція оголосила, що скасує відпустки для співробітників для того, щоб для чергування вистачило людей.

У Лондоні рекордна кількість озброєних поліцейських і патрульних з собаками будуть стежити за святкуваннями, забезпечуючи безпеку, в тому числі, в метро.

У Німеччині всі найбільші міста, включаючи Берлін, Мюнхен, Гамбург та Кельн оголосили, що збільшують кількість поліцейських у дні свят.

У Стамбулі поліція вже арештувала 120 людей, підозрюваних у зв'язках з «Ісламською державою». У місті планується вдвічі збільшити кількість поліцейських для того, щоб запобігти можливим інцидентам.

В Індії понад 300 тис. співробітників служби безпеки будуть охороняти популярні місця відпочинку в Мумбаї.

В Австралії, яка в числі перших країн зустріне Новий рік, служби безпеки готові запобігти можливим терактам в новорічну ніч. В центрі Сіднея повинні зібратися більше мільйона чоловік, і як мінімум півмільйона будуть спостерігати за феєрверками у Мельбурні.