Іран вже три дні охоплений протестами, дві людини загинули від куль поліції - ЗМІ (відео)

В Ірані в ході протестів, які тривають з 28 грудня, загинули люди. У місті Доруде в ніч на 31 грудня загинули дві людини, повідомляє Associated Press з посиланням на місцеве агентство Mehr, передає Meduza.

В соцмережах поширюються повідомлення про те, що вони були застрелені поліцією, передає Reuters. На державному телебаченні відповідальність за загибель людей, як повідомляється, поклали на «іноземних агентів».

Акції протесту в Ірані, приводом для яких стало зниження рівня життя у країні та зростання цін, почалися 28 грудня в місті Мешхед і на наступний день поширилися на інші міста. Є повідомлення про зіткнення протестувальників із поліцією, спроби захоплення адміністративних будівель і підпалів. Скільки людей беруть участь у протестах, невідомо.

У ході протестів у країні почалося обмеження доступу до мобільного інтернету. Державні ЗМІ повідомили про проведення проурядових демонстрацій в 1200 містах, передає Reuters.

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У деяких містах демонстранти скандують гасла проти вищого керівника Ірану аятолли Алі Хаменеї, а також виступають проти військового втручання Ірану в конфлікти в інших країнах, у тому числі в Сирії.

"Корпус вартових ісламської революції" пообіцяв відповісти демонстрантам «залізним кулаком», якщо протести не припиняться, передає «Бі-бі-сі».