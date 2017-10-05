Анкара і Тегеран спільно прагнуть запобігти незалежності Іракського Курдистану

Лідери Ірану та Туреччина заявили, що попри референдум щодо незалежності в Іракському Курдистані обидві країни не допустять зміни кордонів у регіоні, як повідомляє DW.

"Ми не приймемо зміну кордонів у регіоні. Туреччині, Ірану та Іраку не залишається іншого вибору, як вжити серйозних та необхідних заходів для захисту своїх стратегічних цілей у регіоні", - заявив президент Ірану Хасан Роухані в середу, 4 жовтня, в Тегерані під час спільної прес-конференції з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, цитує агентство AP.

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Президент Туреччини вкотре підтвердив, що проведений в Іракському Курдистані референдум є, на думку Анкари, незаконним. "Такий розвиток призведе до ізоляції уряду курдського регіону, - зазначив Реджеп Таїп Ердоган. - Ми погоджуємося з центральним урядом Іраку в тому, що цей референдум - нелегітимний".

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї після зустрічі з президентом Туреччини також заявив, що обидві країни повинні перешкодити проголошенню незалежності Іракським Курдистаном. "Туреччина та Іран повинні вжити необхідних заходів проти голосування", - заявив він, цитує агентство Reuters. За його словами, від незалежності Курдистану виграють США та інші іноземні держави. "Америка та Ізраїль виграють від голосування. (...) Вони хочуть створити новий Ізраїль у регіоні", - стверджує Хаменеї.

Референдум про незалежність Іракського Курдистану відбувся 25 вересня попри тиск із боку Багдада та міжнародної спільноти. Майже 93 відсотки курдських виборців, які взяли участь у плебісциті, проголосували за незалежність. Проти референдуму виступали центральний уряд у Багдаді, сусіди - Іран та Туреччина, а також США та ООН.