В Австралії крутий поворот гідролітака завершився загибеллю шести осіб

Шість людей загинули в результаті аварії гідролітака над річкою Хоксбері в Австралії в 50 км від Сіднея. За даними поліції штату Новий Південний Уельс, дайвери підняли на поверхню тіла трьох загиблих, які перебували на глибині 13 метрів, передає Бі-бі-сі.

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За непідтвердженими повідомленнями, серед загиблих - 11-річний хлопчик, пілот та четверо британців. Очевидець події Майлз Батист розповів телеканалу 9News, що гідролітак знаходився приблизно в 500 метрах від нього перед тим, як впасти у воду.

"Він зробив крутий поворот направо, перекинувся, крила літака опустилися в воду, а потім і весь гідролітак пішов під воду", - розповів Батист.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Флориді розбився легкомоторний літак, загинув 70-річний пілот і дві його дочки.