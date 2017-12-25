У Флориді розбився легкомоторний літак, загинув 70-річний пілот і дві його дочки
Пілотом літака був 70-річний пілот-любитель, який летів разом з двома своїми дочками і ще двома знайомими сім'ї відзначати Різдво на курорті, - але всі вони загинули.
В американському штаті Флорида розбився легкомоторний літак, на борту якого знаходилися п'ять осіб, повідомляє телеканал WFLA з посиланням на місцеву владу. Всі пасажири і пілот літака загинули, передає РБК.
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Разом з тим, управління цивільної авіації США поки офіційно підтвердила загибель чотирьох людей під час аварії, Двомоторний Cessna 340 розбився при спробі зльоту, досягнувши кінця злітно-посадкової смуги. У цей момент в районі аеропорту був сильний туман, через що дальність видимості була обмежена 100 метрами.
За даними місцевої влади, пілотом літака був 70-річний пілот-любитель, який летів разом з двома своїми дочками і ще двома знайомими сім'ї на курорт в місто Кі-Уест, де вони мали намір відзначити Різдво.
Як повідомляв УНІАН, в листопаді у США легкомоторний літак впав на будинок.