Кровопролитні протести в Ірані почалися з акції проти зростання цін на яйця (відео)

В Ірані третій день тривають антиурядові виступи, викликані розгулом корупції і падінням рівня життя. Деякі з демонстрацій супроводжувалися насильством, повідомляється про двох загиблих, передає Бі-бі-сі.

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Протести почали у четвер, 28 грудня, у місті Машхаді. Протестувальники незадоволені зростанням цін на їжу і корупцією. Зокрема, ціна яєць зросла вдвічі. До п'ятниці, 29 грудня, протест поширився на інші райони країни, почалися заворушення і зіткнення з поліцією. Представники влади визнали протестний рух частиною кампанії з дискредитації президента Ірану Хасана Рухани.

Під час протестів в ніч на 31 грудня в місті Дуруд застрелили двох людей. Представник іранської влади в ефірі державного телебачення заявив, що відкрили стрілянину "іноземні агенти", а не поліція.

"Жорстокі зіткнення відбулися на незаконній демонстрації в Дуруді у суботу, і, на жаль, дві людини загинули", - сказав заступник губернатора провінції Лорестан Хабібулла Ходжастехпур. "Поліція та служби безпеки не стріляли. Ми знайшли докази того, що це були вороги революції: групи тафкири та іноземні агенти", - додав він, передає РБК.

Бригадний генерал Корпусу вартових ісламської революції Ісмаїл Кусарі заявив, що порушення закону протестувальниками зашкодить їм самим. «Нація підніметься проти таких дій і завдасть їм важкий удар», — сказав він.

Нинішні протести - найсерйозніше вираження невдоволення з моменту широкомасштабних мітингів, що пройшли в 2009 році, на яких люди вимагали негайних реформ. У містах Хорремабад, Зенджан, Ахваз люди закликали до відставки або навіть смерті верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Генерал-майор Ішмаіл Ковсарі сказав в інтерв'ю агентству ISNA: "Якщо люди вийшли на вулиці через високі ціни, вони не повинні викрикувати подібні гасла і палити суспільну власність і автомобілі".

Міністр внутрішніх справ Ірану Абдолреза Рахмані-Фазлі також попередив протестувальників, що вони будуть покликані до відповіді.

"Ті, хто псує суспільну власність, порушує громадський порядок і закон, повинні відповісти за свою поведінку і заплатити за це, - сказав міністр. - Ми відповімо на це поширення насильства, страху і терору".

Також у суботу, у восьму річницю придушення протестів 2009 року, тисячі людей вийшли на демонстрацію на підтримку влади.

Як повідомляв УНІАН, у ході протестів у країні почалося обмеження доступу до мобільного інтернету.