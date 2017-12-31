В Ірані на тлі протестів обмежили доступ до Instagram та Telegram

Іранські ЗМІ повідомляють, що уряд звинуватив Telegram у розпалюванні насилля під час протестів у країні. Міністр зв’язку Мохаммад-Джавад Азарі Джахромі заявив, що Telegram «контрреволюційний» і заохочує «використання коктейлів Молотова, збройне повстання і соціальні заворушення».

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Засновник Telegram Павло Дуров у Twitter заявив, що Іран блокує доступ до месенджера після відмови закрити канал Sedaie Mardom та «інші мирні канали протестувальників», передає «Радіо Свобода».

Sedaie Mardom був заміною Amadnews, одного з найбільших опозиційних Telegram-каналів, на який були підписані понад 1,3 мільйона користувачів. Його відключили 30 грудня після скарги міністра зв’язку.

28 грудня сотні людей вийшли на вулиці в Мешхеді, протестуючи проти високих цін. Люди скандували антиурядові гасла. 29 грудня проурядове ополчення розігнало антиурядових демонстрантів у місті Керманшах на заході країни, коли протести поширилися в Тегерані та інших містах.

30 грудня протести продовжилися, вони супроводжувалися заворушеннями. Цього ж дня, за даними державного телебачення, у близько 1200 містах відбулися провладні мітинги.

31 грудня заступник губернатора іранської провінції Лорестан Хабіболла Ходжастепур підтвердив загибель 30 грудня двох демонстрантів у західному місті Доруд, однак заперечив причетність іранських силовиків до смертей протестувальників. Водночас у соцмережах очевидці повідомляли, що демонстрантів розстріляли іранські сили безпеки.

Протягом акцій десятки людей взяли під варту. Сполучені Штати засудили арешти, а американський президент Дональд Трамп попередив Тегеран про те, що «світ спостерігає». Трамп написав, що іранський уряд має поважати права людей.

Речник МЗС Ірану Бахрам Гасемі 30 грудня заявив на державному телебаченні, що «іранський народ не несе відповідальності за брехливі і безпринципні висловлювання офіційних осіб США чи пана Трампа».