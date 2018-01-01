Президент Ірану відповів на висловлювання Трампа про ситуацію в країні

Президент Ірану Хасан Роухані виступив з промовою, відповівши на висловлювання президента США Дональда Трампа про ситуацію в країні.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцевий телеканал.

Роухані зазначив, що кілька місяців тому Трамп обмовив Іран, звинувативши його в підтримці тероризму.

"Він налаштований категорично проти Ірану і не має права відпускати коментарі про іранців", - заявив він.

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Говорячи про акції протесту в державі, глава Ірану заявив, що громадяни мають конституційне право висувати вимоги і пропозиції, але вони мають сприяти поліпшенню ситуації в країні і життя народу, а насильство і ушкодження суспільної власності - абсолютно інша справа.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що протести в Ірані відбуваються, тому що керівництво країни спонсорує тероризм і піддає власне населення економічним проблемам.

Нагадаємо, 30 грудня в Ірані почалися антиурядові мітинги, які збіглися з провладними демонстраціями. Проурядові мітинги проводилися в 1200 містах і селищах, а акції противників керівництва країни - в Тегерані та інших великих містах.