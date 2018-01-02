У США закликали Іран розблокувати соцмережі
21:51, 02 січня 2018Світ
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У Держдепартаменті США стверджують, що соцмережі є законними способами спілкування.
Протести в Ірані / REUTERS
Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала владу Ірану скасувати блокування соцмережі Insagram та інших на тлі протестів у країні, повідомляє Associated Press.
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«Вони (соцмережі) є законними способами спілкування», — заявив заступник голови Держдепартаменту США Стівен Гольдштейн, зазначивши, що люди в Ірані повинні мати доступ до цих сайтів.
Раніше повідомлялося, що влада Ірану заблокувала соціальну мережу Instagram на тлі масових протестів.
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