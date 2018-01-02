У США закликали Іран розблокувати соцмережі

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала владу Ірану скасувати блокування соцмережі Insagram та інших на тлі протестів у країні, повідомляє Associated Press.

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«Вони (соцмережі) є законними способами спілкування», — заявив заступник голови Держдепартаменту США Стівен Гольдштейн, зазначивши, що люди в Ірані повинні мати доступ до цих сайтів.

Раніше повідомлялося, що влада Ірану заблокувала соціальну мережу Instagram на тлі масових протестів.