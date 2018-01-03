У Сирії розбився черговий російський вертоліт, пілоти загинули

У Сирії розбився російський вертоліт Мі-24 в результаті чого загинули обидва пілоти. Ще один член екіпажу - борттехнік госпіталізований.

Читайте такожУ Сирії розбився російський Су-24, екіпаж загинувЯк заявили в міноборони РФ, причина падіння вертольота - технічна несправність, вертоліт не обстрілювали.

Як уточнює meduza.io, російський вертоліт розбився в Сирії ще 31 грудня, однак міноборони Росії повідомило про це тільки зараз.

Як встановила Conflict Intelligence Team, яка відстежує російські втрати у Сирії, в результаті краху вертольота загинули майор Артем Куліш і член екіпажу на прізвище Матвєєв.

«При виконанні перельоту на аеродром Хама через технічну несправність зазнав аварії російський вертоліт Мі-24. При жорсткій посадці в 15 км від аеродрому призначення обидва пілоти загинули», - сказали в міноборони РФ.

Нагадаємо, що Росія бере участь у військовій операції в Сирії з 2015 року. За цей час там загинули не менше 45 росіян. Росія втратила шість вертольотів і три літаки.