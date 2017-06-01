Міноборони Росії назвало ймовірну причину падіння Ту-154 в Сочі, який летів до Сирії

Причиною катастрофи Ту-154 міністерства оборони Росії, який розбився в грудні 2016 року під Сочі, прямуючи в Сирію, могла стати помилка командира літака через порушення просторового орієнтування. Такий результат розслідування, проведеного військовим відомством, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

"За результатами розслідування встановлено, що причиною інциденту могло бути порушення просторового орієнтування - ситуаційної обізнаності командира повітряного судна, що призвело до його помилкових дій", - йдеться в повідомленні міністерства оборони. Воно було опубліковано у середу ввечері за підсумками розслідування катастрофи Ту-154.

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Міноборони у своїй заяві за підсумками розслідування спростовує раніше озвучені версії про можливі причини падіння літака в Чорне море відразу після зльоту з сочинського аеродрому, де Ту-154 здійснив проміжну посадку.

"Не встановлено жодних порушень правил заправки літака пальним в аеропорту міста Сочі або вплив зовнішніх факторів", - підкреслюється в заяві.

Комісія що проводила розслідування, також не виявила порушень центрування літака або розподілу в ньому пасажирів. Вага перевезеного вантажу літаком становив лише 152 кг, сказано в заяві за підсумками розслідування.

Розслідування авіакатастрофи завершено. Крім військових у ньому брали участь експерти Міждержавного авіаційного комітету, концерну "Туполєв", а також міністерств транспорту і промисловості.

Нагадаємо, раніше версію, озвучену міністерством оборони, повідомляли ЗМІ. Ще в березні російська газета "Коммерсантъ" писала, що розслідування схиляється до версії про те, що пілот літака в момент аварії перебував у дезорієнтованому стані.

Через кілька секунд після відриву від добре освітленої злітної смуги в Адлері і перетину також підсвічуваної берегової лінії пілот "ніби потрапляє в чорну діру", розповідав виданню близьке до розслідування джерело.

"Втративши орієнтири на землі після зльоту пілот став керувати машиною, орієнтуючись не на прилади, а на власні відчуття. У всякому разі, на думку учасників розслідування, лише ілюзорне сприйняття дійсності могло змусити досвідченого льотчика направити машину в смертельне піке з креном в 55 градусів", - писав "Коммерсантъ".

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Видання при цьому посилалося на реконструкцію подій, яку провели учасники розслідування. З неї випливало, що командир Ту-154, досвідчений пілот Роман Волков, "замість того щоб продовжувати набір висоти, несподівано відправив його в піку".

Експерти пояснювали таку поведінку льотчика тим, що при виході літака в повітряний простір над нічним морем інстинкт самозбереження підштовхує до того, щоб більше не довіряти показаннями приладів, а "орієнтуватися на команди свого вестибулярного апарату".

В такому стані пілот "виявляється у владі власних ілюзій", розповів "Коммерсантъ", уточнюючи, що за статистикою через просторове орієнтування відбувається кожна десята авіакатастрофа в світі.