Росія зазнала найбільших втрат в Сирії: атаковано базу Хмеймім, знищено щонайменше 7 літаків

31 грудня повстанці обстріляли з мінометів російську авіабазу Хмеймім в Сирії, в результаті чого були знищені щонайменше чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су-35С та військово-транспортний літак Ан-72, повідомляє Комерсант.

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"На базі також було знищено склад боєприпасів, який вибухнув після влучання в нього мінометного снаряда. У Міноборони інцидент наразі не коментують", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що обстріл можна назвати одним з найсерйозніших за всю російську операцію в Сирії, яка почалася наприкінці 2015 року, оскільки до цього випадку всі втрати російських сил в країні мали "одиничний характер", а системи ППО не допускали "жодного факту порушення зон безпеки бази в Тартусі та Хмеймимі".

Раніше Міноборони РФ повідомило про загибель в Сирії 31 грудня російського вертольота Мі-24. У відомстві зазначили, що інцидент стався через технічну несправність, коли Мі-24 летів на аеродром Хама. "При здійсненні жорсткої посадки в 15 км від аеродрому призначення обидва пілоти загинули", - говорилося в повідомленні.

За даними групи розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), імена загиблих російських пілотів - Артем Куліш і Тимур Давлятов. У CIT зазначили, що російський вертоліт супроводжував колону в районі населеного пункту аз-Зара в провінції Хама і зачепив дроти. У російському Міноборони заявили, що обстрілу Мі-24 не зазнавав.

Наказ про вивід російських військ з Сирії Путін віддав на початку грудня. Він сказав, що за час операції Росія і сирійські урядові війська "розгромили найбоєздатніше угрупування міжнародних терористів". Сьомого грудня начальник головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ Сергій Рудський заявив про можливість появи окремих угруповань забороненої в Росії терористичної організації "Ісламська держава" на звільненій території Сирії. "В цьому випадку вони будуть знищуватися силами урядових військ, які мають спеціально підготовлені мобільні резерви", - повідомив він.