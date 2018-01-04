Трамп заявив, що його колишній помічник Беннон позбувся глузду

Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон "збожеволів", після того як втратив роботу, заявив президент США Дональд Трамп.

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Трамп накинувся з обвинуваченнями на Беннона за те, що той - як стверджується в ще не опублікованій поки книзі - назвав зустріч між сином Трампа і групою росіян напередодні виборів "зрадою", пише Російська служба Бі-бі-сі.

"У Стіва Беннона немає нічого спільного зі мною або з моїми президентством. Коли його звільнили, він не тільки втратив посаду, він ще позбувся глузду", - заявив у відповідь Трамп.

"Стів був співробітником, який працював на мене вже після того, як я отримав номінацію (від республіканців – ред.), обійшовши 17 кандидатів, яких називають однією з найбільш талановитих груп претендентів, яку коли-небудь збирала Республіканська партія", - додав він.

"Зараз, коли Стів пустився в одиночне плавання, він зрозумів, що перемагати не так просто, як може здатися, дивлячись на мене. Стів мало що зробив для нашої історичної перемоги, яку забезпечили забуті чоловіки і жінки цієї країни", - заявив президент.

На зустрічі в червні 2016 року, за кілька місяців до президентських виборів в США, росіяни запропонували Дональду Трампу-молодшому компрометуючу інформацію про Хілларі Клінтон.

Слова Беннона цитує журналіст Майкл Уолфф у своїй книзі "Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House), яка повинна вийти цього року.

Як повідомляє газета Guardian, книга написана за підсумками більше ніж 200 інтерв'ю з самим президентом, його найближчим оточенням та іншими високопоставленими співробітниками Білого дому і впливовими вашингтонськими політиками.

Зокрема, у книзі стверджується, що злощасну зустріч сина президента та інших членів передвиборчого штабу Трампа з Наталією Весельницькою в "Трамп-тауер" Беннон назвав "зрадницькою" і "непатріотичною".

Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон вважався одним із основних гравців у команді Трампа. Саме він допоміг Трампу сформувати кампанію під гаслом "Америка - перш за все", перш ніж покинув свій пост у серпні 2017 року.

За рік до цього, під час президентської кампанії 2016 року, Дональд Трамп-молодший зустрічався з російським юристом Наталією Весельницькою в розрахунку отримати компромат на суперницю його батька, кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон. Згодом ця зустріч стала предметом відразу декількох великих скандалів і розслідувань.

Американський сенат, палата представників і спеціальний прокурор ведуть власні розслідування щодо можливого втручання Росії у президентські вибори в США з метою скомпрометувати Клінтон.

Кремль, а також сам Трамп послідовно заперечують ці звинувачення.