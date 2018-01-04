У КНДР після невдалого запуску міжконтинентальна ракета впала на місто - ЗМІ
Вибух міг мати значну потужність через великий обсяг невикористаного палива.
У КНДР після запуску ракети Hwasong-12 її уламки впали в промисловій зоні міста Токхон.
Про це пише повідомляє ТСН.ua з посиланням на The Diplomat.
Згідно з джерелом в уряді США, знайомим з програмою озброєнь Північної Кореї, двигуни першого ступеня ракети відмовили приблизно через хвилину після запуску, що призвело до катастрофи.
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Запущена 28 квітня минулого року з північнокорейської бази ППО в південній частині Пхеньяна балістична ракета середньої дальності Hwasong-12 не злетіла вище 70 км і впала в місті Токхон, завдавши збитків комплексу промислових або сільськогосподарських будівель.
Стверджується, що, з огляду на нетривалий час польоту, вибух міг мати значну потужність через великий обсяг невикористаного палива. Однак кількість жертв навряд чи була значною, оскільки ракета впала на територію промислової зони в неробочий час.
Як повідомляє видання, це була третя спроба випробування цієї ракети. Успішним стало четверте випробування, яке відбулося 14 травня.
EXCLUSIVE: When a North Korean Missile Accidentally Hit a North Korean City https://t.co/zjOXkfwruSpic.twitter.com/9Zsvj515ug— The Diplomat (@Diplomat_APAC) January 3, 2018