У Міноборони РФ підтвердили обстріл російської бази в Сирії, але заперечують знищення літаків

Двоє військовослужбовців загинули в результаті мінометного обстрілу бойовиками аеродрому "Хмеймім" в Сирії 31 грудня.

Про це повідомило Міноборони РФ, передає РИА-Новости.

"31 грудня 2017 року з настанням темного часу доби аеродром "Хмеймім" піддався раптовому мінометному обстрілу мобільної диверсійної групи бойовиків. У результаті обстрілу двоє військовослужбовців загинули", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що "сирійськими органами безпеки проводяться заходи щодо пошуку і знищення причетних до атаки бойовиків, а також посилення режиму охорони прилеглої до авіабази території".

Також у відомстві назвали фейком повідомлення ЗМІ про нібито "фактичне знищення" бойовиками семи російських військових літаків на авіабазі Хмеймім.

"Повідомлення "Коммерсанта" про нібито "фактичне знищення" семи російських військових літаків на авіабазі Хмеймім - фейк", - йдеться в повідомленні.

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Російська авіагрупа в Сирії у боєготовності і продовжує виконувати всі завдання за призначенням у повному обсязі, заявили у відомстві.

Зазначимо, напередодні видання «Коммерсант» з посиланням на два військово-дипломатичних джерела повідомило, що 31 грудня радикальні ісламісти обстріляли з мінометів російську авіабазу Хмеймім в Сирії, в результаті чого були знищені як мінімум чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су-35С і військово-транспортний літак Ан-72.

Видання також зазначало, що на базі також був знищений склад боєприпасів, який вибухнув після попадання в нього мінометного снаряда. «Коммерсант» пише, що обстріл можна назвати одним з найсерйозніших за всю російську операцію в Сирії, що почалася в кінці 2015 року. Газета зазначає, що до цього випадку всі втрати російських сил в країні носили «одиничний характер», а системи ППО не допускали «жодного факту порушення зон безпеки баз в Тартусі і Хмейміме».