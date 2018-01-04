Трамп розпустив комісію з прозорості виборів, яку сам сформував

Президент США Дональд Трамп розпустив президентську комісію з прозорості виборів, яку сам же сформував в травні минулого року. Відповідний указ опублікований на сайті Білого дому.

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За словами прес-секретаря президента Сари Сандерс, Трамп підписав указ, «щоб не вплутуватися в нескінченні судові тяганини за рахунок платників податків», повідомляє «Радіо Свобода».

У комюніке, опублікованому Білим домом, серед причин розпуску комісії вказується, що «влада багатьох штатів відмовилася надати інформацію про голосування на виборах».

Комісія була створена після того, як президент США заявив, що 3-5 мільйонів людей проголосували на виборах 2016 року незаконно, не маючи належної реєстрації. Трамп стверджував, що не зміг завоювати підтримку абсолютної більшості виборців на президентських виборах 2016 року через шахрайства з підрахунком голосів.

Комісія просила у влади штатів конфіденційні дані, включаючи дати народження і номер соціального страхування виборців. Правозахисні організації декількох штатів досі ведуть судові процеси проти адміністрації Трампа, вважаючи дії президентської комісії незаконними. Критики діяльності комісії заявляли, що вона є частиною кампанії консерваторів щодо позбавлення права голосувати представників національних меншин і бідних верств населення.