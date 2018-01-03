Радник Трампа: РФ втручалася в американські вибори, і президент про це обізнаний

Росія здійснювала втручання в американські президентські вибори в 2016 році, і президент Дональд Трамп про це обізнаний. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер.

Читайте такожБілий дім обіцяє "протистояти дестабілізуючій поведінці" Росії в ЄвропіВін вважає, що необхідно знайти спосіб протистояти досить просунутій новій стратегії, яку Росія удосконалила за багатьма параметрами. За словами генерала, ця нова загроза включає в себе використання дезінформації, пропаганди і соціальних мереж для того, щоб розколоти суспільство і налаштувати соціальні групи один проти одного.

«Ми торкнулися цієї проблеми в нашій Стратегії національної безпеки, бо для нас важливо відкрито говорити про те, що роз'єднує і об'єднує нас як націю, про наші прагнення і цінності, такі як права людини, верховенство закону і демократія», - заявив Макмастер.

«Росіяни також проявляли активність у Європі, - зазначив генерал, – і під час недавніх виборів у Франції, і на іспанському референдумі про статус Каталонії. Ми бачили їхню активність в Мексиці, спроби спровокувати путч в Чорногорії. Зірвати завісу з російської кампанії дестабілізації – це перший важливий крок, який дозволить всім побачити їх справжні наміри, а це послабить їхні можливості сіяти невпевненість в людях і налаштовувати співтовариства один проти одного», - вважає радник з національної безпеки.

За його словами, Росія, як і раніше, заперечує свою причетність до подібних дій, але робить це все менш переконливо.

«Ці ж самі люди заявляли: «Ні, ми не збивали авіалайнер і не вбивали всіх цих людей»; «Ні, наших солдатів немає в Криму та на сході України»; «Ми не надаємо підтримку сирійському режиму, відповідальному за масові вбивства власних громадян з використанням хімічної зброї». Сьогодні цими словами вже ніхто не вірить», - переконаний Макмастер.

На думку генерала, кожна арабська держава повинна розуміти, що робить Росія на Близькому Сході, а саме - прагне використовувати деструктивні дії Ірану, який розпалює громадянську війну в регіоні, озброює і підтримує терористичні угруповання на кшталт «Хезболли». «За таку підтримку Росії доведеться заплатити чималу ціну», - заявив Макмастер.