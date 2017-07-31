Путін "затарився" елітним алкоголем у Фінляндії (фото, відео)

12:10, 31 липня 2017
Русский міръ
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Спиртне у літак вантажили працівники аеропорту, це зафіксували місцеві журналісти.

Путін прихопив із собою спиртне / фото ILTA-Sanomat

Після фінських відвідин президент Росії Володимир Путін вирішив повертатися додому не з порожніми руками. Місцеві журналісти зафільмували, як у літак Путіна працівники аеропорту вантажать ящики з елітним алкоголем, йдеться у сюжеті ТСН.

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Фото були зроблені безпосередньо перед відльотом очільника Кремля до Москви, після офіційного візиту в Гельсінкі. Загалом завантажили понад 10 ящиків горілки та вина. 

Раніше аукціонний дім у Монако заявив про продаж годинника, власником якого зазначений Володимир Володимирович Путін.

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Теги: #Путін і алкоголь#Путін у Гельсінкі