Путін "затарився" елітним алкоголем у Фінляндії (фото, відео)

Після фінських відвідин президент Росії Володимир Путін вирішив повертатися додому не з порожніми руками. Місцеві журналісти зафільмували, як у літак Путіна працівники аеропорту вантажать ящики з елітним алкоголем, йдеться у сюжеті ТСН.

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Фото були зроблені безпосередньо перед відльотом очільника Кремля до Москви, після офіційного візиту в Гельсінкі. Загалом завантажили понад 10 ящиків горілки та вина.

Раніше аукціонний дім у Монако заявив про продаж годинника, власником якого зазначений Володимир Володимирович Путін.