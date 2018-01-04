Дипломат оцінив ймовірність повторення Путіним долі Сталіна

Директор департаменту міжнародних багатосторонніх відносин Фонду "Майдан закордонних справ" і дипломат Олександр Хара прокоментував питання про те, чи очікує Володимира Путіна доля одіозного радянського диктатора Йосипа Сталіна.

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Як повідомляє Главред, за оцінкою експерта, такий сценарій може втілитися, коли Путін помре на самоті, а його оточення буде боятися прийти йому на допомогу.

"Росія не є правовою демократичною державою, отже, сподіватися на те, що замість Путіна може прийти хтось інший, марно. Що стосується України, навіть так звані лідери опозиції (Навальний і Собчак) тільки нюансами відрізняються від Путіна і Ко. Враховуючи відсутність вільних ЗМІ, фактичне зомбування суспільства, а також невеликий шар середнього класу - прихід будь-яких ліберальних демократичних політиків не проглядається в найближчому майбутньому. Можливо, на Путіна чекає доля його улюбленого Сталіна, коли він помре на самоті, а його оточення буде боятися прийти йому на допомогу. Малоймовірно, але не можна відкидати і можливості його усунення від влади. Втім, це не поліпшить нашого становища, враховуючи наявний елітний та громадський консенсус щодо підлеглої ролі України", – сказав Хара.