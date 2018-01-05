Трамп після скандальної заяви свого екс-стратега збирає республіканців на нараду
Координатор республіканців в Сенаті Джон Корнін наголосив, що нарада цими вихідними допоможе законодавцям та адміністрації узгодити пріоритети.
Посварившись зі своїм колишнім головним стратегом Стівом Бенноном через інтерв’ю свого колишнього головного стратега для книги про Білий Дім, президент США Дональд Трамп планує провести два дні з керівниками Республіканської партії, щоб окреслити законодавчі пріоритети на рік і обговорити стратегію перед виборами до Конгресу.
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До резиденції президента в Кемп Девіді, серед інших, планують прибути Спікер Палати представників США Пол Раян та лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, повідомляє Reuters, передає Голос Америки.
Першою законодавчою перемогою Трампа стало затвердження податкового законодавства в грудні, чого тривалий час добивалась його партія та прихильники.
Серед інших пріоритетів Трампа є стратегія з інфраструктури та реформи системи соціального забезпечення та імміграційного законодавства.
Всі 435 членів Конгресу та третина зі 100 членів Сенату підуть на перевибори і перемога демократів на таких виборах може заморозити втілення законодавчих планів Трампа.
Координатор республіканців в Сенаті Джон Корнін наголосив, що нарада цими вихідними допоможе законодавцям та адміністрації узгодити пріоритети.
"Ця адміністрація прийшла на посади, можливо, не знаючи напевне, що вони виграють вибори і трохи відставала в плані підготовки. Зараз, гадаю, вони визнали, що така координація є справді важливою для того, щоб досягти результату", - заявив він.
"Я з нетерпінням очікую на це обговорення і узгодження пріоритетів між нами та президентом", - додав Корнін.