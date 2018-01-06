ВПС США показали відео перехоплення російських винищувачів над Балтією

Військово-повітряні сили США показали, як перехоплювали російські винищувачі Су-30 в міжнародному повітряному просторі Балтійського регіону 23 листопада та 13 грудня 2017 року.

Відео опубліковане на YouTube Air Force Magazine. "Перехоплення - це звичайне явище, і пілоти ВПС США регулярно проводять їх безпечним і професійним чином", - йдеться в описі.

На відеозаписі демонструється виліт літаків F-15 ВПС США для супроводу двох російських винищувачів Су-30 (1 хв. 39 сек.) у міжнародному повітряному просторі Балтії, який відбувся 23 листопада минулого року. Як повідомляється, російський літак не передавав відповідні коди, необхідні для контролю руху в повітрі, і не мав плану польоту.

З другої хвилини на відеозаписі можна побачити ще одне перехоплення російських винищувачів в міжнародному повітряному просторі над Балтією, яке відбулося 13 грудня 2017 року. Перехоплення відбулося з тієї ж причини.

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Раніше повідомлялося, що американський літак-розвідник пролетів поблизу окупованого Криму.