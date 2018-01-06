У Саудівській Аравії затримали 11 принців через акцію протесту - ЗМІ

У Саудівській Аравії затримали 11 принців після того, як вони зібралися в королівському палаці Каср аль-Хокм для протесту проти заходів жорсткої економії, запроваджених указом короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда.

Про це пише Reuters з посиланням на місцеве видання sabq.org.

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Зокрема, принци зібралися в палаці, вимагаючи скасувати королівський указ, який передбачав призупинення оплати державою рахунків членів королівської родини за комунальні послуги.

Також присутні вимагали грошову компенсацію за смертний вирок, винесений по відношенню одного з їхніх родичів.

"Їм повідомили про неприпустимість їх вимог, але вони відмовилися покинути Каср аль-Хокм. Королівській охороні було доручено втрутитися, принци були затримані і розміщені у в'язниці Аль-Хейер в очікуванні суду", - йдеться в повідомленні ЗМІ.