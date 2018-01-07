Трамп заявив про готовність зідзвонитися з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий поговорити по телефону з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Як повідомляє Reuters, журналісти запитали американського президента, чи готовий він зідзвонитися з північнокорейським лідером.

«Абсолютно, я б зробив це. У мене немає ніяких проблем з цим», — сказав Трамп, підкресливши, що для цього потрібні певні умови.

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Також президент США зазначив, що «дипломатичний прорив» в північнокорейській проблемі є його заслугою.

«Якщо щось вийде з цих переговорів, то це була б дуже важлива річ для всього людства, це була б важлива річ для всього світу», — додав Трамп.

Раніше він підтримав діалог КНДР і Південної Кореї.