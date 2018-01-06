Трамп підтримав діалог КНДР і Південної Кореї
22:26, 06 січня 2018Світ
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Трамп також упевнений, що "це спрацює".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує діалог між Південною Кореєю і КНДР.
Про це повідомляє Reuters.
Він додав, що США готові підтримати переговори.
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«Я хотів би, щоб це спрацювало. І думаю, я б сам міг вступити в переговори. Це не проблема. Мені подобається їхня ідея щодо Олімпіади», --сказав він.
Раніше повідомлялося, що влада КНДР погодилися провести прямі переговори з Південною Кореєю щодо Олімпійських ігор в Пхенчхані 9 січня.
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