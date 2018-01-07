Лідер КНДР закликав створити умови для примирення і об'єднання народу Кореї

Лідер КНДР Кім Чен Ин у зверненні до нації розпорядився створити всі необхідні умови для поліпшення відносин з Південною Кореєю. Про це повідомило інформаційне агентство ЦТАК.

"Північ і Південь не повинні бути пов'язані минулим", - сказано у повідомленні.

За словами Кім Чен Ина, поліпшення відносин між Північчю і Півднем - відмінна можливість для всього корейського народу об'єднатися. А для цього, на його думку, потрібне активне створення атмосфери для національного примирення і об'єднання.

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Раніше повідомлялося, що КНДР прийняла пропозицію Південної Кореї про проведення переговорів на вищому рівні на наступному тижні. В ході них планується обговорити можливу участь Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані і шляхи для поліпшення зв'язків між країнами.