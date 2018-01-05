КНДР прийняла пропозицію Південної Кореї про проведення переговорів на вищому рівні наступного тижня.

Про це повідомляє «Ренхап» з посиланням на представника міністерства Південної Кореї з питань об'єднання. Повідомляється, що мова йде про останню пропозицію Сеула провести переговори наступного вівторка.

В ході них планується обговорити можливу участь Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані і шляхи для поліпшення зв'язків між країнами.