КНДР прийняла пропозицію Південної Кореї про проведення переговорів
05:21, 05 січня 2018Світ
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Планується обговорити можливу участь Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані.
Запуск ракети Hwasong-12 / REUTERS
КНДР прийняла пропозицію Південної Кореї про проведення переговорів на вищому рівні наступного тижня.
Про це повідомляє «Ренхап» з посиланням на представника міністерства Південної Кореї з питань об'єднання. Повідомляється, що мова йде про останню пропозицію Сеула провести переговори наступного вівторка.
В ході них планується обговорити можливу участь Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані і шляхи для поліпшення зв'язків між країнами.
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