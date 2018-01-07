У Китаї зіткнулися нафтовий танкер і вантажне судно: зникли 32 людини
Через зіткнення загорівся нафтовий танкер, ведеться пошуково-рятувальна операція.
Біля східного узбережжя Китаю зіткнулися два судна, 32 члена екіпажу зникли.
Про це повідомляє міністр транспорту Китаю, передає телеканал "CGTN".
Зареєстрований в Панамі нафтовий танкер і вантажне судно з Гонконгу зіткнулися приблизно в 160 морських милях (296 км) від східного узбережжя Китаю.
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Відзначається, що нафтовий танкер після зіткнення загорівся, і 32 члена екіпажу, включаючи 30 іранців і двох бенгальців, зникли без вісті. 21 члена екіпажу китайського на вантажному судні вдалося врятувати.
В даний час ведеться пошуково-рятувальна операція.
Раніше біля берегів Південної Кореї зіткнулися танкер і риболовецьке судно.