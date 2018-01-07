У Китаї зіткнулися нафтовий танкер і вантажне судно: зникли 32 людини

Біля східного узбережжя Китаю зіткнулися два судна, 32 члена екіпажу зникли.

Про це повідомляє міністр транспорту Китаю, передає телеканал "CGTN".

Зареєстрований в Панамі нафтовий танкер і вантажне судно з Гонконгу зіткнулися приблизно в 160 морських милях (296 км) від східного узбережжя Китаю.

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Відзначається, що нафтовий танкер після зіткнення загорівся, і 32 члена екіпажу, включаючи 30 іранців і двох бенгальців, зникли без вісті. 21 члена екіпажу китайського на вантажному судні вдалося врятувати.

В даний час ведеться пошуково-рятувальна операція.

Раніше біля берегів Південної Кореї зіткнулися танкер і риболовецьке судно.