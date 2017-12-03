Біля берегів Південної Кореї зіткнулися танкер і риболовецьке судно, є загиблі (фото)

У Жовтому морі недалеко від порту Інчхон (Південна Корея) зіткнулися танкер і риболовецьке судно. Про це з посиланням на берегову охорону Південної Кореї повідомляє місцеве агентство Yonhap.

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Відомо про загибель щонайменше 13 людей, ще двоє пропали безвісти. Зіткнення сталося 3 грудня близько шести годин ранку за місцевим часом (за Києвом – 2 грудня близько 23.00).

Після удару об 336-тонний танкер південнокорейське риболовецьке судно перекинулося. На його борту на той момент знаходилися два члени екіпажу і 20 пасажирів.

Для рятувальної операції місцева влада задіяла чотири вертольоти і 14 плавзасобів.