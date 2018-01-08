Голова ЦРУ попередив про можливість нової спроби втручання Росії у вибори в США

Голова ЦРУ Майк Помпео заявив, що російська влада може знову втрутитися у вибори в Сполучених Штатах в листопаді 2018 року, коли в США відбудуться вибори до Конгресу.

Як повідомляє Reuters, відповідаючи на запитання журналіста CBS про те, чи робить Москва спроби втручатися в американські вибори, Помпео сказав: "Так, вони роблять це протягом десятиліть".

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Голова ЦРУ додав, що його турбують не тільки втручання Росії, але й інших країн. Однак він не став уточнювати, про кого конкретно йде мова. "У нас багато ворогів, які хочуть підірвати західну демократію", - додав Помпео.

Він також зазначив, що ЦРУ виконує важливу функцію в сфері нацбезпеки США, щоб забезпечити безпеку і демократичність виборів. "Ми наполегливо працюємо над цим. Ми будемо боротися проти російської і будь-якої іншої загрози", - підсумував Помпео.

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що в Білому домі не сумніваються, що за спробами втручання у передвиборчу кампанію в США у 2016 році стояв Кремль.

Також він додав, що Кремль не обмежився втручанням в американську виборчу кампанію.