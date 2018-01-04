У Трампа не сумніваються у втручанні Кремля в вибори президента США

16:47, 04 січня 2018
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За словами радника президента США, Кремль не обмежився втручанням в американську виборчу кампанію.

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У Білому домі не сумніваються, що за спробами втручання у передвиборчу кампанію в США в 2016 році стояв Кремль.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер.

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«Так, це безумовно сталося, і президент також офіційно про це заявляв, – сказав радник глави Білого дому. – Ми, зі свого боку, повинні знайти спосіб відповісти на цю дуже досконалу стратегію, на цей новий вид загрози, яку Росія удосконалила різними способами, в тому числі з використанням дезінформації і пропаганди, інструментів, що надаються соціальними мережами для того, щоб поляризувати суспільство, внести розбрат та налаштувати (різні політичні групи) один проти одного... Ми торкнулися цієї проблеми в нашій Стратегії національної безпеки, бо для нас важливо відкрито говорити про те, що роз'єднує і об'єднує нас як націю, про наші прагнення і цінності, такі як права людини, верховенство закону і демократія».

За словами радника президента США, Кремль не обмежився втручанням в американську виборчу кампанію.

«Росіяни дуже активно діяли також в Європі, - сказав Герберт Макмастер. – Зовсім недавно (втручалися) у вибори у Франції, проведення референдуму, присвяченого (долі) Каталонії в Іспанії. Ви бачите, що вони активні в Мексиці, спроби спровокувати путч в Чорногорії. Зірвати завісу з російської кампанії дестабілізації – це перший важливий крок, який дозволить всім побачити їхні справжні наміри, а, відтак, послабить їх можливості сіяти невпевненість в людях і налаштовувати співтовариства один проти одного».

Макмастер вважає, що Росія неминуче поплатиться своєю репутацією за спроби використати деструктивні дії Ірану на Близькому Сході.

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Теги: #Відносини США і Росії#втручання Росії у вибори в США