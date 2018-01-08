Біля берегів Китаю горить іранський танкер – є загроза вибуху

Китай попередив про загрозу вибуху на іранському танкері Sanchi, який 6 січня зіткнувся з суховантажем CF Crystal в Східно-Китайському морі, повідомляє BBC.

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«В даний час танкер тоне і знаходиться в небезпеці вибуху», — сказано в повідомленні. На місці аварії рятувальники проводять пошуки 31 члена екіпажу. Зараз знайдено тіло одного з моряків, його особа встановлюється.

Нагадаємо, аварія сталася 6 січня. Танкер, на борту якого були 32 члени екіпажу, після зіткнення загорівся. При цьому моряки, які перебували на вантажному судні, були врятовані.