У Польщі змінюють уряд - у відставку піде не менше 5 міністрів

У вівторок опівдні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосить про істотні зміни у складі уряду.

Читайте такожДуда назвав необґрунтованим рішення Єврокомісії щодо санкцій проти Польщі

Цю інформацію підтвердила у понеділок прес-секретар польського уряду Йоанна Копчинська в ефірі телекомпанії TVN24, передає «Європейська правда».

Про зміни в понеділок повідомили також інші посадові особи, в тому числі віце-спікер Сенату Адам Бєлан. Він попередив, що "перестановки будуть глибокими, зміняться керівники важливих міністерств".

Імена міністрів, які підуть у відставку, поки не називають, хоча політичному керівництву країни відомі деталі кадрових змін. Адам Бєлан впевнений, що деякі призначення і відставки в уряді "здивують".

В цілому зміниться "не більше 10 міністрів", додав політик. Маршалек Сенату Станіслав Крачевський підтвердив, що зміняться керівники "не менше 5, не більше 10 міністерств"

Поки не уточнюється, чи буде змінений міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський, проте раніше його неодноразово називали одним із ключових кандидатів на відставку. Міністр оборони Антоні Мацаревич майже напевно збереже посаду, прогнозують польські спостерігачі.

Примітно, що прем'єр Моравецький відразу після оголошення нового складу уряду відбуде з візитом до Брюсселя. Варшава має намір почати переговори з Єврокомісією про вихід з глибокої кризи у відносинах Польщі та ЄС.