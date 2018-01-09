У Чехії розслідують участь десяти своїх громадян у війні на Донбасі

Чехія веде розслідування щодо участі своїх громадян у війні на сході України.

Мова йде про найманців, які воювали на боці бойовиків, повідомляє ТСН з посиланням нга чеське видання Respekt.

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Зазначається, що одному з них вже оголосили про підозру. Ще двоє загинули у боях на Донбасі.

У Чехії занепокоєні поверненням своїх громадян до країни. Журналісти зазначають, на думку чеських спецслужб, повернення найманців до Чехії може становити значний ризик для безпеки країни.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за останнб добу у наслідок ворожих обстрілів зазнали поранень троє військовослужбовців Збройних Сил України.