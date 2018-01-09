У Чехії розслідують участь десяти своїх громадян у війні на Донбасі
10:47, 09 січня 2018Світ
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Чеські видання повідомляють, що йдеться про найманців, які воювали на стороні бойовиків.
Ілюстрація REUTERS
Чехія веде розслідування щодо участі своїх громадян у війні на сході України.
Мова йде про найманців, які воювали на боці бойовиків, повідомляє ТСН з посиланням нга чеське видання Respekt.
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Зазначається, що одному з них вже оголосили про підозру. Ще двоє загинули у боях на Донбасі.
У Чехії занепокоєні поверненням своїх громадян до країни. Журналісти зазначають, на думку чеських спецслужб, повернення найманців до Чехії може становити значний ризик для безпеки країни.
Чехія розслідує участь десяти своїх громадян у війні на Донбасі
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за останнб добу у наслідок ворожих обстрілів зазнали поранень троє військовослужбовців Збройних Сил України.
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