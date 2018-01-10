Квартал біля посольства Росії у Вашингтоні назвуть іменем Нємцова

Міська рада Вашингтона проголосувала за присвоєння імені Бориса Нємцова кварталу біля посольства РФ.

Про це повідомив російський журналіст і опозиціонер Володимир Кара-Мурза-молодший, передає Медуза.

«Перейменування вступить в силу до 27 лютого», - повідомив він.

Мова йде про квартал 2600 по Вісконсін-авеню, між Девіс-стріт і Едмундс-стріт. Він отримає назву «Борис Нємцов плаза».

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Рішення було прийнято в екстреному порядку. У прийнятому документі сказано, що раніше схвалений законопроект не набере чинності ще кілька місяців, у той час як присвоїти кварталу ім'я Бориса Нємцова необхідно найближчим часом.

«Символічне присвоєння імені створить на честь Бориса Нємцова меморіал, який неможливо буде прибрати», - сказано в документі.

У лютому 2017 року сенатор Марко Рубіо запропонував назвати іменем Бориса Нємцова ділянку Вісконсін-авеню біля посольства РФ і змінити, таким чином, адресу російського представництва з «2650 Вісконсін авеню» на «1 Борис Нємцов плаза». В кінці 2017 року до міської ради Вашингтона внесли аналогічну пропозицію, що стосується кварталу навпроти посольства.

Як повідомляв УНІАН, опозиційний політик Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецком мосту в Москві. Замовника вбивства досі не знайшли.

Вбивство Нємцова викликало обурення в усьому світі і привернула увагу міжнародної громадськості до складного становища російських опозиціонерів.