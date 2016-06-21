Нємцова вбили із саморобної зброї - ФСБ РФ

Про це заявляють у Федеральній службі безпеки Росії, передає Радіо Свобода.

У повідомленні на сайті відомства йдеться про те, що останнім часом зріс потік контрабанди деталей зброї, «перш за все з України». Як заявляють у ФСБ, так звані масогабаритні макети, які ввозяться з-за кордону, мають характеристики, які дають змогу відновити бойові властивості в невиробничих умовах.

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Бориса Нємцова вбили кількома пострілами з пістолета пізно ввечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви.

Пізніше в будинку одного з підозрюваних у вбивстві, Заура Дадаєва, в Інгушетії виявили патрони одного заводу і року випуску з гільзами, знайденими на місці злочину. За матеріалами справи, зброю купив і передав Дадаєву Руслан Мухудінов, якого слідство вважає замовником і організатором злочину.

Раніше про те, що пістолет, з якого застрелили Бориса Нємцова, був зібраний саморобним способом з двох різних моделей, писало видання «Комерсант», посилаючись на результати балістичної експертизи, проведеної в рамках кримінальної справи про вбивство політика.