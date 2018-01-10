США створять ядерну боєголовку для стримування Росії - ЗМІ

Адміністрація Трампа планує послабити обмеження на застосування ядерної зброї і розробити нову боєголовку із зарядом малої потужності для ракет Trident.

Про це повідомив колишній спеціальний помічник Барака Обами з контролю над озброєннями і нерозповсюдження ядерної зброї Джон Вулфстал, пише The Guardian.

Такі заходи Вашингтон планує вжити для стримування Росії від використання тактичних боєголовок у Східній Європі.

Згідно підготовленої ядерної доктрини, боєголовками оснастять модифіковані ракети Trident D5, які запускаються з підводних човнів.

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Доктрина розширює можливості для використання США ядерної зброї. Наприклад, це може бути відповіддю на неядерну атаку, яка призвела до масових жертв або знищила важливі об'єкти інфраструктури. Очікується, що документ буде опублікований в кінці січня.

"Це досить хороша, помірна, але сильна мова, який дає зрозуміти, що будь-яка спроба Росії або Північної Кореї використати ядерну зброю призведе до численних наслідків для них", - сказав Вулфстал.

Розробка ядерної боєголовки із зарядом малої потужності заснована на припущенні, що у випадку конфлікту Росії та східного блоку НАТО, Москва раніше використає ядерне озброєння, щоб компенсувати свою слабкість в інших видах зброї, відзначає The Guardian.