У Конгресі США презентували законопроект, що скасовує Green Card

Представники Республіканської партії в Конгресі США презентували проект нового закону про імміграцію, який передбачає скасування лотореї Green Card і обмеження у сфері возз'єднання сімей.

Як повідомляє DW, законопроект також передбачає фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомив голова комітету Палати представників з питань юстиції Боб Гудлатт журналістам у Вашингтоні в середу, 10 січня.

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Видання зазначає, що "Акт, що забезпечує майбутнє Америки" (саме так називається законопроект), крім іншого, передбачає вжиття заходів проти так званих міст-притулків, які відмовляються юридично переслідувати нелегалів.

Проте в ньому не узгадуються спеціальні правила надання американського громадянства для так званих "мрійників" - людей, що нелегально переїхали в США до 16 років, які згодом отримали освіту і роботу в країні.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що стіна вздовж кордону з Мексикою допоможе припинити незаконну імміграцію в країну.