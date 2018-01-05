Трамп наполягає на будівництві стіни на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявив, що стіна вздовж кордону з Мексикою допоможе припинити незаконну імміграцію до країни.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, пише Українська правда.

"Ми мусимо збудувати стіну, зупинити незаконну імміграцію, припинити ланцюгову міграцію й скасувати візову лотерею. Чинна система є небезпечною та нечесною стосовно чудового народу США – прийшов час змін", – наголосив Трамп.

Thank you to the great Republican Senators who showed up to our mtg on immigration reform. We must BUILD THE WALL, stop illegal immigration, end chain migration & cancel the visa lottery. The current system is unsafe & unfair to the great people of our country - time for change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2018

Як відомо, раніше Міністерство національної безпеки США розширило список вимог до країн, з якими діє безвізовий режим за програмою Visa Waiver.

Читайте такожТрамп пообіцяв "фантастичний" 2018 рік для США

Відомство зобов'язало 38 країн, з якими у Сполучених Штатів діє відповідна угода, використовувати контртерористичну базу даних США для перевірки громадян на своїх кордонах.